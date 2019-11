Per sopravvivere, da osterie a negozi multifunzione: arrivano 500 mila euro

Le vecchie osterie, ultimi presidi di aggregazione in piccoli borghi di montagna come Rompeggio, Franchini, Ozzola, Nicelli, Perotti di Ferriere, cercano di resistere e di far vivere la montagna. Così si trasformano in negozi multifunzione. In soccorso arriva ora la Regione che ha messo a disposizione più di 500mila euro per finanziare 17 negozi “tuttofare”, sette dei quali nel Piacentino, sulla base dei parametri proposti dal consigliere regionale Gianmarco Molinari. E così alcuni di essi, da Nicelli a San Genesio di Vernasca, da Perotti di Ferriere a Rompeggio, diventeranno anche Internet point, noleggeranno attrezzature sportive, attueranno servizi di navetta o creeranno punti noleggio di biciclette.

