Più acqua in arrivo dal Brugneto. “Chiediamo accordo per 5 anni

La Valtrebbia ha bisogno d’acqua: in arrivo dal Brugneto un milione e 500mila metri cubi in più. Lo ha garantito a Bologna, in assemblea regionale, l’assessore Irene Priolo, su sollecitazione della consigliera Katia Tarasconi (Pd). Tarasconi ha messo di fronte all’assessore la scadenza del rilascio, proprio ieri, dei 2,5 milioni di metri cubi dal Brugneto. “La Valtrebbia e i suoi agricoltori hanno bisogno d’acqua – ha spiegato -. Servono risposte definitive in tempi brevi e un accordo strutturale con la Liguria”. “Il confronto con la Regione Liguria è in corso e l’intenzione è quella di prorogare l’accordo per altri 5 anni» ha risposto Priolo.

