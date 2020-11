A Isa Mazzocchi e Daniele Repetti confermata la stella Michelin per il 2021

Gli chef Isa Mazzocchi e Daniele Repetti, titolari dei rispettivi ristoranti La Palta di Bilegno e il Nido del Picchio di Carpaneto, restano nell’elite della ristorazione italiana.

Oggi è stata presentata on line la 66a edizione della Guida Michelin Italia: ad entrambi è stata confermata l’ambita stella, sinonimo di eccellenza.

Tra le 29 le novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in tredici regioni della penisola, figurano tre new entry nell’elenco delle “due stelle” e 26 novità a “una stella”, per un totale di 371 ristoranti stellati. Confermati tutti gli 11 ristoranti dell’esclusivo club dei “tre stelle”.

L’evento, trasmesso in live streaming, ha annunciato i nomi dei 13 chef ai quali è stato assegnato il simbolo della sostenibilità, la “stella” verde .

La app Michelin Ristoranti con i contenuti della Guida Michelin 2021 sarà disponibile gratuitamente dalle 14.00 di oggi, mentre l’edizione cartacea della guida sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal 26 novembre.