Gimmi Distante tenta il secondo mandato: “Il nuovo polo scolastico sarà realtà”

I cittadini di Monticelli aspettano da tempo la realizzazione della nuova scuola media. Il sindaco uscente Gimmi Distante, insieme ai candidati consiglieri che lo sostengono, ha proprio in programma la realizzazione del nuovo polo scolastico, attraverso il reperimento dei fondi necessari.

“Nel 2017 quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione delle scuole veramente problematica e complessa dal punto di vista della sicurezza – precisa l’avvocato classe 1975 – mancavano infatti le indagini sismiche e non era iniziato neanche un discorso relativo al miglioramento sismico degli edifici, obbligatorio per legge dal 2013. Noi tutto questo l’abbiamo fatto e inoltre abbiamo trovato i fondi e partecipato ai bandi per offrire una scuola sicura ai nostri bambini”. Distante, sostenuto dalla lista “Monticelli nel cuore” promette infine che “nei prossimi cinque anni ci impegneremo a realizzare il nuovo polo scolastico”.