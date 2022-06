Elezioni a Bettola, tra i progetti di Negri anche il nucleo di protezione civile

Sicurezza ed ambiente sono due ulteriori temi che Paolo Negri e la sua squadra “Bettola da amare” affronteranno nel caso fossero scelti dai cittadini come amministratori comunali nei prossimi cinque anni.

“Con l’implementazione del servizio di Polizia locale che è in capo all’Unione – spiega il candidato sindaco Negri -, in questi ultimi anni Bettola si avvale dell’opera di un agente quasi a tempo pieno; avere questa presenza costante all’interno della nostra comunità ha migliorato molto la percezione della sicurezza. Sarà ancora garantita la massima collaborazione con le forze dell’ordine per la prevenzione, vigilanza e salvaguardia dello spazio pubblico e privato”. Sul tema della sicurezza del territorio, Negri e la sua squadra intendono proseguire gli sforzi per la costituzione di un nucleo di protezione civile comunale, formato da volontari e a supporto sia degli operatori professionali (polizia locale, vigili del fuoco e carabinieri) sia del Corpo della protezione civile provinciale.

“Riguardo all’ambiente dovremo stare molto attenti – prosegue Negri – partendo dalle risorse messe a disposizione del Pnrr per vedere se ci sono le opportunità di implementare le fonti di energia green e di minimo impatto sul territorio per quanto riguarda l’inquinamento e la dispersione di energia”.

Saranno effettuati studi di fattibilità e analisi costi/benefici per valutare l’implementazione di possibili fondi di energia rinnovabili con l’intenzione di dare al paese un’impronta sempre più green; ma saranno coinvolte anche le scuole perché siano inserite nei programmi scolastici iniziative ed attività di educazione ambientale.

“Non solo: la nostra intenzione è collaborare con Università, Enti di ricerca ed istituzioni al fine di creare una comunità energetica locale sostenibile”, fa sapere Negri.