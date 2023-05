Calendasco, adesioni aperte per andare in vacanza con il sindaco

A Calendasco anche quest’anno le vacanze si fanno assieme ai propri compagni (e al sindaco). Dopo il successo dello scorso anno, a giugno e a luglio si riparte con le “vacanze comunitarie” organizzate dal Comune con la cooperativa L’Arco. E c’è tempo fino al 15 maggio per prenotarsi. Anche quest’anno sono due le mete scelte per le vacanze, le stesse dello scorso anno: dal 13 al 17 giugno (per i ragazzi di quarta e quinta elementare) si andrà all’antica pieve di Verdeto, nel comune di Agazzano; dal 20 al 24 luglio, invece, per i più grandicelli dai 12 fino ai 16 anni si raggiungerà il rifugio Gaep a Selva, in comune di Ferriere. In entrambi i casi, i ragazzi saranno accompagnati dagli educatori professionali della cooperativa assieme al sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi (che passerà tutto il periodo con loro) e ad altri volontari. E si passerà dalle escursioni tra collina e Appennino ai falò notturni sotto le stelle, dai giochi ai momenti di riflessione per imparare ad essere autonomi, senza cellulari. Per avere maggiori informazioni e scaricare i moduli di adesione, si può visitare il sito internet del Comune di Calendasco o telefonare al numero 0523-772722.

