Sicurezza, entro il 2029 oltre 14 milioni di euro di interventi per 8 ponti

“Un importo prezioso che avrà una ricaduta effettiva sul nostro territorio” le parole del presidente della Provincia Monica Patelli durante l’ultimo consiglio provinciale nel quale è stata approvata la ripartizione e l’utilizzo dei fondi previsti dall’articolo49 della Legge 13 ottobre 2020 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti con problemi strutturali di sicurezza.

“In tutta la Provincia abbiamo oltre 35 ponti – sottolinea Patelli -, stasera approviamo un importo di 14 milioni di euro che sommati a quelli stanziati nel programma preesistente comporta oltre 32 milioni di euro di interventi legati all’arco di tempo che va dal 2021 al 2029”. Durante il consiglio provinciale – aperto dal minuto di silenzio proposto da Franco Albertini dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi – sono stati approvati in totale otto interventi che verranno conclusi entro la fine del 2029.

GLI INTERVENTI SUI PONTI DELLA PROVINCIA:

In ordine di tempo, i primi interventi che verranno completati riguardano il ponte sul torrente Tidoncello, nel comune di Alta Val Tidone, lungo la strada provinciale 70 che prevedono lavori di manutenzione straordinaria e l’installazione delle barriere di sicurezza per un importo di oltre un milione di euro. A Caorso, entro il 2025 verranno realizzate le opere di manutenzione sul ponte del Riglio. Il costo previsto è pari a 800mila euro. Nello stesso anno lavori di manutenzione straordinaria saranno svolti sulla strada provinciale n41 di San pietro in Cerro. Nel comune di Castell’Arquato è previsto un intervento di manutenzione straordinaria dal valore di oltre 2 milioni di euro sul punte sul torrente Arda, lungo la strada provinciale 4 di Bardi. Entro il 2027 termineranno anche i lavori (per un valore che raggiunge quota 2.430.977 euro) lungo il ponte sul Trebbia attraversato dalla strada provinciale 28bis di Gossolengo. 610 mila euro sono stati stanziati per il ponte sul rio Bosella ala strada provinciale n35 di Colonese.

Sulla strada provinciale n40 di Statto, nel comune di Travo, la Provincia ha previsto il completamento entro il 2029 dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in elevazione e dell’impalcato. Opere per le quali sono stati stanziati 3 milioni per il 2028 e altrettanti per l’anno seguente. Infine, gli ultimi lavori riguarderanno il ponte sul Trebbia lungo la strada provinciale 16 di Coli che secondo le previsioni termineranno entro il 2029 per una spesa che supera i 4 milioni di euro.