I ragazzi a scuola nelle aziende piacentine. Al via la “Pmi Week” di Confindustria

È stata inaugurata oggi la “Pmi Week” di Confindustria Piacenza, una settimana in cui 39 aziende associate apriranno ogni mattina i cancelli alle classi di terza media della provincia con visite guidate e momenti laboratoriali. L’iniziativa si concluderà venerdì 17 novembre, con il tradizionale Pmi Day organizzato a livello nazionale dal comitato Piccola Industria di Confindustria.

È il secondo anno che Piacenza aderisce all’evento nato a livello nazionale nel 2010: il successo dell’edizione pilota e l’elevato numero di domande giunte da imprese e istituti scolastici ha portato Confindustria Piacenza ad estendere l’evento a tutta la settimana, moltiplicando le occasioni di incontro tra studenti e aziende. Parteciperanno oltre 45 classi di 10 istituti della provincia, in visita a 39 aziende (oltre il doppio rispetto al 2022, quando il numero si fermò a 19). Gli studenti saranno accolti da dipendenti e amministratori delle aziende, che illustreranno alle scuole il settore in cui operano, permettendo loro di visitare gli stabilimenti e sperimentare anche stimolanti momenti laboratoriali.

“Conoscendo la sensibilità dei nostri imprenditori sapevamo che questa iniziativa avrebbe riscosso ancora un grande successo, ma i numeri raggiunti con questa seconda edizione superano le nostre aspettative”, spiega Maria Angela Spezia, presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza. “Sull’onda dell’apprezzamento raccolto lo scorso anno e per dare maggiori spazi organizzativi, abbiamo trasformato il Pmi Day in una Pmi Week. Da lunedì 13 a venerdì 17 giornata celebrativa su tutto il territorio nazionale, avremo centinaia di alunni all’interno delle Aziende in tutta la provincia, a testimonianza della sempre più stretta interazione tra il tessuto produttivo, le scuole e i ragazzi, quindi Buon Pmi Day a tutti”.

L’iniziativa ha ricevuto a livello nazionale i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.