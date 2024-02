Addio alla storica lista civica “Insieme per Gossolengo” fondata da Arbasi nel 1995

Dopo quasi trent’anni – 29 per la precisione – finisce la storia di “Insieme per Gossolengo”, la lista civica che dal 1995 al 2019 ha traghettato Gossolengo nel nuovo millennio. Alle prossime elezioni di primavera, lo storico simbolo non ci sarà: a chiudere per sempre l’esperienza è stato il suo stesso fondatore, lo storico sindaco Gianni Arbasi che ora lascia il testimone alla candidata sindaca Elisabetta Rapetti con una nuova lista.

La scelta di chiudere la civica è arrivata all’inizio del 2024. “Da circa due anni è iniziato il percorso per una nuova lista elettorale, che partiva dalla pesante sconfitta elettorale del 2019” spiegano la candidata sindaca Rapetti e Arbasi. “Se oggi il paese ha tanti servizi che molti ci invidiano, lo si deve al salto di qualità impresso da Insieme per Gossolengo negli ultimi trent’anni attraverso le amministrazioni Arbasi, Bianchi e Ghillani. Ma abbiamo deciso di chiudere quest’esperienza perché oggi il paese è profondamente diverso: mentre le famiglie originarie del paese diminuiscono, tante altre persone sono venute ad abitare qui, che neppure conosciamo. È arrivato quindi il momento di creare un nuovo patto con i cittadini”.