Lavoro, guadagno, pago e pretendo la sostenibilità (sempre di più)

I consumatori italiani ed europei sono sempre più condizionati dalle tematiche legate alla sostenibilità. Sono più coscienziosi e all’interno del loro giudizio considerano anche quanto l’azienda produttrice del prodotto presente sullo scaffale sia attenta come loro a queste tematiche. A dirlo sono due ricerche pubblicate le scorse settimane da Sap e GfK, che hanno compiuto interviste e preparato le statistiche. Non serve tuttavia scomodare aziende e istituzioni internazionali per comprendere quanto la sostenibilità sia diventata una virtù richiesta dai consumatori e quindi imprescindibile. Lo conferma infatti anche Gian Mario Bosoni, amministratore di Emiliana Conserve (azienda presente a Piacenza con lo stabilimento di San Polo di Podenzano), che racconta quanto sia cambiato il modo di approcciare le tematiche in questione e quanto sia facile abusare del termine “sostenibilità”. Emiliana Conserve ha infatti recentemente annunciato che dal 2022 si alimenterà unicamente da fonti rinnovabili e utilizzerà soltanto pomodoro proveniente dalla filiera sostenibile e certificata. Ma facciamo parlare prima i numeri.

La sostenibilità vende (sempre di più)

Il 44% dei consumatori italiani considera la sostenibilità un tema molto importante. A dirlo è un recente studio condotto da Sap, società di software per la gestione dei processi aziendali, in collaborazione con Qualtrics su 1.249 consumatori,. Insomma più di un italiano su quattro, quando si trova a dover scegliere da chi acquistare un determinato bene o servizio, considera all’interno del proprio giudizio la consapevolezza ambientale dell’azienda che sta dall’altra parte. A seconda dei settori i consumatori pongono però una diversa attenzione al tema. Se nell’ambito dei servizi la quota scende al 33%, nell’automotive e nel mercato food (alimentare) si toccano rispettivamente il 49% e il 48%. Quasi uno su due. Specialmente per quanto riguarda il food, il 45% degli intervistati ritiene importante che i brand puntino a un approvvigionamento sostenibile (in quanto segno di rispetto verso l’ambiente) e il 56% desidera monitorare l’impronta di carbonio dei marchi alimentari. Ma non finisce qui. Addirittura il 68% dei consumatori sarebbe disposto a pagare di più per un prodotto ritenuto “green”, ovvero sostenibile, purché però la differenza di prezzo con le altre marche sia marginale. Il 18%, di contro, starebbe a guardare unicamente il prezzo migliore, mettendo in secondo piano l’attenzione del marchio all’ambiente.

L’esempio del mercato del pomodoro

I numeri contenuti in freddi rapporti e sondaggi incontrano la realtà del mercato. La sostenibilità è infatti un tema sempre più prioritario per i consumatori e, di conseguenza, per i produttori, che devono adeguarsi alle richieste del mercato. Gian Mario Bosoni, amministratore delegato di Emiliana Conserve, conferma come ad esempio “nel settore pomodoro, schiacciato da una competizione mondiale di prezzi bassi con prodotti che arrivano senza alcuna garanzia di salubrità da tutto il mondo, Cina in primis, la materia prima deve avere provenienza certa e fornitori agricoli che rispondono a determinati requisiti. Tutti i nostri fornitori devono avere la certificazione ISCC plus oltre alla nostra produzione interna”. ISCC Plus che è proprio un sistema di certificazione riconosciuto a livello internazionale di sostenibilità, assenza di deforestazione e tracciabilità, ad esempio, delle materie prime utilizzate nel processo produttivo.

Sale la quota di eco-attivi (Sì, ma chi sono gli eco-attivi?)

Un’altra recente ricerca di GfK, uno dei più importanti centri di ricerca tedeschi, ha rilevato che nel 2020 è cresciuta la quota dei consumatori eco-attivi. Un termine che poi rappresenterebbe coloro che “si sentono responsabili e stanno compiendo passi significanti per ridurre il loro consumo di plastica e conoscono quali aziende pongono davvero attenzione all’ambiente”. La fetta di consumatori più attenta alle tematiche ambientali e che anche nella vita privata porta avanti la propria personale battaglia per la sostenibilità. Ebbene, questi ultimi sarebbero saliti al 24% del totale (con un picco di 38% in Germania e un 18% in Repubblica ceca, passando per il 23% dell’Italia). In discesa invece la quota di consumatori che non pongono attenzione all’ambiente. Secondo GfK gli eco-attivi apparterrebbero principalmente alle classi più giovani della popolazione, che fungerebbero da meccanismo di trasmissione alle generazioni più mature (il 48% degli intervistati dichiara di essere condizionato dall’opinione dei figli sull’ambiente durante gli acquisti).