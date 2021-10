No carbone, no party: così la Cina è rimasta senza corrente elettrica

In breve:

La Cina sta vivendo una grave crisi energetica, figlia della coesistenza di diversi fattori. La ripresa della produzione dopo la crisi del Covid, la carenza e il costo dei combustibili fossili, la mancanza di carbone (da cui la Cina dipende enormemente) e la transizione ecologica promessa dal governo (che per rispettare le tappe chiede alle aziende di ridurre i consumi, e quindi le emissioni). Ecco cosa sta accadendo.

La Cina è rimasta senza corrente

Negli ultimi giorni circa due terzi delle province cinesi hanno subito crolli nella produzione di corrente elettrica tali da costringere le proprie imprese a chiudere o interrompere temporaneamente i lavori. Nelle regioni del nord-est il problema ha toccato anche le utenze domestiche con milioni di famiglie rimaste al buio e senza riscaldamento. Il problema è rilevante. Stando alle stime di Goldman Sachs circa il 44% dell’attività industriale cinese è stata colpita dalla mancanza di corrente elettrica.

Cosa c’entra la transizione ecologica?

Nonostante negli ultimi tempi Pechino abbia ridotto la dipendenza dai combustibili fossili, le centrali elettriche a carbone continuano ad essere preponderanti nella fornitura del Paese. Stando ad un recente documento dell’Agenzia internazionale dell’energia, le centrali a carbone producono circa tre quarti dell’energia elettrica consumata dalla Cina (nel 2020). Insomma il carbone è e resta la fonte primaria e chiave per la sussistenza del Paese. Ma la dipendenza di Pechino è scesa rapidamente negli ultimi quattordici anni. Nel 2007 il carbone stava dietro al 90% dell’energia prodotta, una quota di circa il 15% in più.

Come riportato da Nikkei, il tema della transizione ecologica cinese ha un ruolo chiave in questa crisi energetica. Essendo i prezzi energetici in Cina regolati direttamente dal governo (e non liberi di fluttuare a seconda delle offerte del libero mercato di privati come in occidente), le centrali e gli operatori che producono la corrente, visti gli alti prezzi delle materie prime, non hanno particolari incentivi nell’aumentare la fornitura (perché i loro margini sono risicati, visto il blocco dei prezzi dettato da Pechino). Il tema della transizione ecologica entra qui. Mentre diversi operatori legati anche a fonti di energia pulita non sono incentivati nell’aumentare la produzione, la stragrande parte delle centrali elettriche cinesi alimentate a combustibili fossili hanno ricevuto l’ordine di tagliare la produzione. Perché? Per rispettare gli ambiziosi obiettivi di riduzione dell’emissione di gas serra nell’atmosfera. Il risultato è una combinazione devastante che porta una consistente parte della Cina a dover fronteggiare una mancanza di energia elettrica.

Lo stop alla costruzione di centrali a carbone (all’estero)

La Cina ha promesso di interrompere la costruzione di nuove centrali a carbone all’estero. Un primo passo verso la neutralità climatica che ha grandi risvolti in termini di geopolitica. La Cina è infatti di gran lunga (ma proprio di gran lunga) il principale finanziatore di nuove centrali a carbone all’estero. Secondo il Global energy monitor Pechino starebbe attualmente contribuendo alla costruzione di centrali per un totale di 42.220 megawatt in giro per il mondo, principalmente in Bangladesh, Vietnam, Mongoli e Indonesia. Una scelta più legata ad esigenze di approvvigionamento e rafforzamento dei mercati limitrofi di sbocco che non di mera beneficenza. Dietro alla Cina nella classifica dei finanziatori c’è il Giappone con soli 2.200 megawatt (oltre venti volte meno).