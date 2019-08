Piace, prova generale con la Pro Vercelli. Matteassi, assalto a Millesi

Non sarà l’ultimo test amichevole visto che per la prossima settimana è previsto, nelle intenzione, un ulteriore impegno che fungerà da preparazione prima dell’esordio in campionato di domenica 25 agosto, ma quella di domani al Bertocchi può essere considerata una sorta di prova generale. Il Piacenza, dopo l’allenamento odierno, il primo dopo la pausa ferragostana di due giorni, domenica 18 agosto se la vedrà al Bertocchi con la Pro Vercelli (ore 15, ingresso 5 euro). Una sfida con una formazione di serie C volta a mettere a punto automatismi e intesa tra i giocatori dopo le uscite di coppa Italia con Viterbese e Trapani.

Una gara che potrebbe vedere in scena l’undici iniziale che se la vedrà con l’Arzignano, primo ostacolo di un campionato ormai alle porte e che vedrà all’opera un Piace rivoluzionato e ancora alla ricerca di un ultimo tassello. Il direttore sportivo Matteassi infatti sta scandagliando il mercato alla ricerca di un difensore centrale. Il nome di Luca Millesi è tra gli obiettivi del ds: il 26enne è elemento cardine della difesa della Pro Vercelli dunque è facile immaginare che domani, in occasione del test del Bertocchi, il dirigente piacentino vada all’assalto del centrale bergamasco.