Al via la stagione dell’Assigeco, stavolta è obiettivo playoff

Raduno in grande stile nella sede di Codogno per l’Assigeco Basket, realtà da un paio di anni diventata anche piacentina. Tanti i tifosi presenti per una squadra rinnovata e con un nuovo capitano: Francesco “Ike” Ihedioha. Il presidente Franco Curioni vuole un gruppo “in grado di fare meglio dello scorso anno”. Il sogno è dunque quello dei playoff, ma per coach Gabriele Ceccarelli l’obiettivo è uno solo: “Vincere più partite possibile”.

