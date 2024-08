Basket, la nuova Bakery è al lavoro: “Ottimo ambiente, possiamo fare bene”

La nuova Bakery è già al lavoro per cominciare la stagione nella Serie B nazionale. Il gruppo si sta amalgamando agli ordini di coach Giorgio Salvemini che avrà al suo fianco i due assistenti Alessandro Bernini e Ludovico Bazzoni. Volti giovani e ambiziosi, proprio come sarà la Bakery che vedremo in campionato.

“È già il terzo anno che ricopro questo ruolo – racconta Bernini – siamo carichi e pensiamo di aver creato un ottimo ambiente e un ottimo gruppo di lavoro. Vediamo che c’è un lavoro di qualità anche sullo staff, non solo prima squadra ma anche giovanili e crediamo che questo progetto possa valorizzare noi allenatori”.

“Pensiamo che Giorgio sia un elemento che dà energia a tutto il nostro movimento – ha aggiunto Bazzoni – è attento in tutto e noi assistenti riusciamo a lavorare e migliorare. Il campionato è lunghissimo quest’anno ma a che molto vario, sarà pieno di insidie ma anche di sfide alla nostra portata, possiamo combattere per fare bene, dovremo provare ogni volta a rubare quei due punti e portarli a casa”.