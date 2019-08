Oggi tocca all’Assigeco: alle 17 presentazione ufficiale del gruppo di Ceccarelli

E dopo la Bakery, tocca oggi all’altra formazione piacentina presentarsi ai tifosi in vista della nuova stagione. Oggi, lunedì 19 agosto, al campus di Codogno, l’Assigeco vivrà la giornata inaugurale della fase di preparazione che condurrà al prossimo campionato di serie A2. Dopo una salvezza raggiunta in maniera brillante con il sogno playoff soltanto accarezzato, la squadra di coach Ceccarelli si ripresenterà ai nastri di partenza con una roster solo parzialmente rinnovato e che è stato impreziosito dall’arrivo dello statunitense Ferguson. Oggi alle 17, sarà il presidente Franco Curioni a spiegare ai tifosi e ai giornalisti quali saranno gli obiettivi di un gruppo che sembra attrezzato per potersi confermare sul secondo palcoscenico nazionale.

