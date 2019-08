Circa 250 biancorossi invaderanno Vicenza per la prima di campionato

Saranno 250 i tifosi in trasferta a Vicenza e 1.430 gli abbonati: sono i numeri che certificano la “passione” per il Piacenza Calcio. A due giorni dal debutto in campionato, in trasferta contro l’Arzignano, in conferenza stampa parla mister Franzini: “Temo il loro entusiasmo, sono una neopromossa e, dal canto nostro, dobbiamo ancora renderci conto della condizione generale della squadra. Come si riparte dopo la passata stagione? Bisogna resettare tutto e ripartire con la stessa carica che ci ha permesso di fare la grande rimonta degli ultimi mesi i campionato”.

