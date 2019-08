Udom e Pedroni, giovani e di belle speranze: “Bakery grande opportunità”

Quella di quest’anno sarà la Bakery dei vari Birindelli, Maggio, Cena e Bruno, giocatori di qualità ed esperienza, pronti a dare l’assalto al campionato di Serie B di basket. Oltre a loro, però, anche tanti giovani di belle speranze, con tutte le intenzioni di imporsi nel sestetto di coach Campanella. Tra di loro anche la guardia 19enne Liam Udom che, nonostante la giovane età, ha già avuto modo di mettersi mostra nello scorso campionato cadetto con la maglia di Basket Firenze.

Altro Under con sete di minuti è il play Edoardo Pedroni, che a 21 anni non si è lasciato sfuggire il treno Bakery. In biancorosso avrà quindi occasione di imparare i trucchetti del mestiere da un mostro sacro della categoria come Roberto Maggio.

GUARDA LE INTERVISTE