Ultime battute di mercato, Piace in pressing su Milesi. Il Bari su Della Latta

Ultime battute di calciomercato con il Piacenza che, nonostante le dichiarazioni della dirigenza, è impegnato in queste ore per puntellare a dovere la squadra con la ricerca di un difensore che rappresenta priorità per il direttore sportivo Luca Matteassi. Come noto, c’è Luca Milesi in cima alle preferenze del club di via Gorra: il difensore della Pro Vercelli potrebbe vestire il biancorosso già nelle prossime ore. Stando a quanto raccolto, si lavora per evitare un movimento importante anche in uscita: il Bari si sarebbe infatti mosso per ottenere il cartellino di Simone Della Latta, uno dei “pupilli” di mister Franzini.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà