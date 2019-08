Marce: doppio appuntamento nel weekend a Borgonovo e Carpaneto

Un gustoso fine settimana in arrivo per i podisti. Due marce non competitive sono previste a Borgonovo e Carpaneto in occasione delle feste gastronomiche che si terranno in questi paesi. Il primo appuntamento è per domani, venerdì 30 agosto, con la trentesima edizione della marcia “Churum par la chisola” che partirà da Borgonovo, precisamente dal Centro San Luigi Orione in via Sarmato 14. Il Gruppo podistico borgonovese ha preparato due percorsi di 6 e 13 chilometri che si snoderanno nella campagna attorno al paese. La partenza è ad orario libero: dalle 18 alle 19. All’arrivo si potrà anche cenare negli stand della Pro loco che in contemporanea darà il via alla sagra paesana dedicata alla chisola, tipica focaccia con i ciccioli.

Domenica, poi, a Carpaneto è in programma la Camminata delle Tre Valli, organizzata dal locale Gruppo marciatori. Punto di partenza e arrivo sarà il palazzetto dello sport in via San Lazzaro. I podisti potranno scegliere fra tre percorsi: uno breve di 7 chilometri, uno medio di 12 e uno più lungo di 21 chilometri che porterà i marciatori sulle colline della Valchero fino alle porte di Magnano. La partenza, anche in questo caso, è libera: dalle 7.30 alle 8.30. Ci saranno quattro punti di ristoro e all’arrivo ci si potrà rifocillare anche con pane e coppa, il salume dop a cui Carpaneto dedica la festa che animerà il paese in questo fine settimana.