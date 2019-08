Del Favero convocato in Under 21: a rischio il big match con la Triestina

L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato si appresta al debutto in campo: oggi, venerdì 30 agosto, il ct degli azzurrini ha diramato le convocazioni in vista dell’amichevole in programma venerdì 6 settembre a Catania contro la Moldavia. Tra i convocati, assieme all’ex Juventus Moise Keane, Andrea Pinamonti e tanti altri, anche il portiere del Piacenza Calcio Mattia Del Favero, che quindi potrebbe saltare il big match di campionato contro la Triestina (in programma domenica 8 settembre in casa dei friulani). Dopodiché, Del Favero e compagni, scenderanno in campo martedì 10 settembre nell’eurosfida contro Lussemburgo, con fischio d’inizio fissato alle 18.30 a Castel di Sangro.

