Mountain bike elettriche: Fontana sesto al Mondiale in Canada

Nella sua gloriosa carriera in sella (è stato anche bronzo olimpico a Londra 2012 nel cross country), Marco Aurelio Fontana può ora annoverare anche la top-ten al primo Campionato del mondo delle mountain bike elettriche, ospitato all’interno della rassegna mondiale Uci di settore a Mont Sainte Anne, in Canada.

Per Fontana (che dal 2019 è “sbarcato” in questo nuovo settore), un bel sesto posto in una gara che annoverava diversi campioni dell’off road, in gara nei poco più di 24 chilometri, percorsi dal vincitore in 1 ora e cinque minuti scarsi. Nutrito il parterre di nomi famosi, tra cui gli ori olimpici Miguel Martinez, Jaroslav Kulhavy e Julien Absalon, oltre allo stesso Fontana, arquatese d’adozione.

I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA