Tempo di derby: al Garilli arriva il Modena, il Piace cerca il primo squillo

Il Piacenza è protagonista per la prima volta dell’anticipo del sabato della giornata, la seconda, del campionato di serie C. Nel girone B infatti, è previsto il derby emiliano tra i biancorossi e il Modena: alle 20.45, in uno stadio Garilli nel pieno dei lavori di restyling che lo vedono interessato, si affrontano due compagini reduci dai soli 0-0 che hanno contraddistinto la prima giornata.

Canarini che hanno impattato nel match con il Vicenza e che dunque sono riusciti a fermare una delle big del campionato; la squadra allenata da Zironelli ha dimostrato buona solidità e ha retto l’urto con la nuova categoria nonostante un mercato che non ha rivoluzionato la formazione che ha raggiunto la promozione dalla D grazie ai playoff. In attacco, è ancora Ferrario l’uomo-gol sostenuto dall’ex Piace Tulissi che, dalle nostre parti, non ha lasciato segni tangibili. Dietro, difesa che ruota intorno all’esperto Armando Perna con la mediana che sarà invece guidata da Boscolo Papa. Annunciata la presenza di diverse migliaia di tifosi modenesi.

Dall’altra parte c’è un Piacenza che non vuole rimandare l’appuntamento con il successo dopo il deludente 0-0 di Vicenza con l’Arzignano. Mister Franzini punterà su Milesi, neo acquisto, come centrale difensivo in tandem con Pergreffi, mentre non è convocato Della Latta, distratto dalle voci di mercato e quindi considerato non idoneo per prender parte alla contesa. Solo panchina per l’altro neo acquisto, Lorenzo Borri. Formazione che non dovrebbe discostarsi molto da quella osservata all’opera al Menti con Imperiale e Corradi che potrebbero però essere inseriti nello schieramento iniziale. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-MODENA

PIACENZA (4-3-1-2) Del Favero; Zappella, Milesi, Pergreffi, Imperiale; Nicco, Giandonato, Corradi; Cattaneo; Cacia, Paponi. (Bertozzi, Ansaldi, El Kaouakibi, Borri, Nannini, Bolis, Marotta, Sestu, Forte, Lamesta). All. Franzini.

MODENA (3-5-2) Gagno; Zaro, Perna, Politti; Mattioli, Rabiu, Boscolo Papa, Duca, Varutti; Ferrario, Tulissi. (Pacini, Narciso, Ingegneri, Bearzotti, Sodinha, Spagnoli, Stefanelli, Davì, Laurenti, Pezzella, Spaviero, Rossetti). All. Zironelli.

ARBITRO Acanfora di Castellamare di Stabia