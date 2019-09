Martina Boselli e Giulia Ghilardotti, oro e argento agli Open d’Austria

C’erano anche Martina Boselli e Giulia Ghilardotti, portacolori della palestra Karate Piacenza Farnesiana, alla prestigiosa competizione Open d’Austria (WKF, unica federazione internazionale olimpica) che si è tenuta a Salisburgo. Un torneo a cui hanno preso parte 1.500 atleti provenienti da 20 nazioni di tutto il mondo.

Le atlete piacentine, entrambe plurititolate, hanno disputato le gare nella categoria -53kg Junior superando tutte le fortissime avversarie, tra cui la vicecampionessa europea 2019, la finalista per il bronzo agli europei 2019 e la medaglia di bronzo alla coppa del mondo 2019. Le due karateke si sono trovate in finale, dove ha prevalso di misura Martina Boselli. Numerose le atlete italiane, ma difficilissimo conquistare medaglie: infatti nelle categorie Cadette, Junior, Under 16 open, Under 18 open e Under 21, sono solo cinque i podi centrati dall’Italia. Due di questi, come detto, parlano piacentino. Le due portacolori piacentine sono allenate dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli.

Prossimi appuntamenti agonistici: Open di Torino (13 nazioni), campionato italiano a Roma under 21 (per Martina) e Open di Croazia (36 nazioni).