Imperiale mette nel mirino la Fermana: “Siamo forti, faremo bene”

La strepitosa rimonta di Trieste ha caricato a mille l’ambiente biancorosso in vista della sfida interna di domenica contro la Fermana.

Il Piacenza del nuovo corso comincia a ingranare, grazie anche all’inserimento dei tanti giovani come Marco Imperiale, terzino sinistro classe 1999 si sta imponendo dopo un avvio incerto.

“Contro la Triestina abbiamo saputo soffrire quando era giusto farlo – commenta – per poi colpire gli avversari quando ne abbiamo avuto l’occasione. Una vittoria che ci ha dato tanta fiducia, fare risultato su un campo del genere è importante”.

Domenica prossima arriva la Fermana. “Una buona squadra, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi: siamo forti e soprattutto abbiamo un grande gruppo: faremo bene. A noi giovani spetta ricambiare la grande fiducia che ci ha dato la società”.

