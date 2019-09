“Squadra “sporca”, non mi fido”. Franzini chiede massima concentrazione

“Una squadra sporca, che dovremo affrontare con la massima concentrazione”. Mister Franzini non si fida del Ravenna, avversario che il suo Piacenza si troverà di fronte domani sera al Garilli alle 20.45. Inevitabile qualche cambiamento rispetto a Cesena, ma non nel modulo. 3-5-2 con Del Favero, difesa confermata Della Latta-Milesi-Pergreffi, a centrocampo torna Corradi a fare da mezzala con Nicco, Marotta regista, Nannini a sinistra e Zappella a destra. In attacco, dovrebbe ripartire titolare Cacia con Paponi.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà