A Verano si corre per l’Assofa, a Roncaglia è prevista la marcia della fedeltà

Corsa e solidarietà si incontrano a Verano. Il Gruppo marciatori “Gelindo Bordin” in collaborazione con Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti) organizza per sabato 28 settembre l’edizione numero sedici del Trofeo As.so.fa. Obiettivo: raccogliere, appunto, fondi per As.so.fa, storica associazione piacentina che si occupa di disabilità. Il trofeo è in realtà una marcia non competitiva con due percorsi tra cui scegliere, da 5 e 10 chilometri, con tratti asfaltati e sterrati. La partenza è fissata a Verano di Podenzano e l’orario per partire è libero, dalle 16 alle 17.

Sempre in questo fine settimana, ma domenica, sono previsti altri due appuntamenti con la corsa. A Roncaglia andrà in scena la terza edizione della “Marcia della fedeltà”. Ad organizzare questa manifestazione è la Fiasp, che ha preparato tre percorsi ad anello di 6, 10 e 15 chilometri. Si parte dalla sede del circolo Anspi, vicino alla chiesa, e si corre verso l’argine del Po fino quasi a Mortizza.

L’orario di partenza è libero, dalle 7.30 alle 8.30. Ci saranno premi per i gruppi più numerosi, ma anche per i marciatori più assidui. Verranno consegnati, infatti, i premi del Concorso Fedeltà Fiasp. “Diamo un riconoscimento a chi partecipa ad almeno 10 delle oltre 80 marce che organizziamo durante l’anno – dice Giovanni Pagani della Fiasp – I premiati stavolta saranno circa 280”.

Sarà invece una gara vera e propria il secondo appuntamento di domenica. In Valdarda, infatti, la squadra dei Lupi d’Appennino organizza l’Arquato Trail, gara conclusiva del campionato provinciale di corsa in montagna su un percorso di 22 chilometri. Il tracciato si snoda sui sentieri delle colline di Castellarquato, Vernasca e Lugagnano, con un dislivello di 1.100 metri. Partenza alle ore 9.30 dalla piazza del Municipio di Castellarquato.