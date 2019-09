Il punto su Bakery-Cento con capitan Maggio e coach Campanella

Manca sempre meno all’esordio in campionato della Bakery Piacenza contro Cento, in programma al PalaBakery domenica alle 18. Il precampionato biancorosso si è concluso in maniera molto convincente con una larga vittoria nei confronti dei pari categoria di Ozzano: i presupposti per iniziare al meglio una nuova stagione ci sono tutti.

Coach Federico Campanella inquadra la sfida: “Contro Cento – attacca il tecnico biancorosso – la cosa più importante sarà limitare il loro potenziale offensivo. Dovremo essere molto attenti dal punto di vista difensivo, anche se in attacco non dovremo avere paura. Ci sarà da giocare e cercare i tiri migliori. I ragazzi sono molto motivati e carichi. Esordiremo davanti ai nostri tifosi in un match di cartello. Abbiamo grande entusiasmo e tutto l’appoggio che ci dà ogni giorno la società e il tifo biancorosso. Sarà nostro dovere far un regalo e lasciare un sorriso a tutti i presenti.”

La parola poi è passata al capitano Roberto Maggio. “È stato un buon precampionato, abbiamo iniziato a conoscerci e a fare quello che voleva il coach. Personalmente mi sono trovato molto bene con la squadra e lo staff, per questo non vedo l’ora di iniziare. Esordire da subito contro Cento, la squadra sulla carta più forte del girone, è alquanto stimolante. Bisognerà dare tutto dal primo minuto, sfruttando l’appoggio del nostro pubblico. Tutte le pressioni saranno su di loro e noi dovremo giocar come abbiamo fatto in questo precampionato, senza aver paura di nessuno.”