La Gas Sales abbraccia Berger. Coach Gardini: “Squadra in crescita”

Il successo ottenuto in amichevole contro Monza, sconfitta al PalaBanca giovedì pomeriggio con tanti progressi da parte dei piacentini sul piano del gioco, è passata in secondo piano: coach Gardini, infatti, ha abbracciato per la prima volta lo schiacciatore Alexander Berger, di ritorno dai propri impegni con la Nazionale. L’austriaco si è seduto in tribuna, in attesa di iniziare ad allenarsi con i compagni. Un altro schiacciatore, Dick Kooy, è invece partito per il Giappone, dove giocherà la World League con la maglia dell’Italia. Parlando invece del test con Monza, coach Gardini si dice soddisfatto: la squadra, a poco a poco, inizia a giocare secondo la sua idea di pallavolo, anche se i carchi di lavoro si fanno sentire eccome.

