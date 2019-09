Domenica di derby per i dilettanti: il Nibbiano nella tana dell’Agazzanese

Domenica di gare super nel calcio dilettantistico piacentino con il portale Libertasport.it che, come sempre, darà la possibilità ai lettori di seguire tutti i risultati delle partite, aggiornati in tempo reale a partire dalle 15 con la D e dalle 15.30 con tutte le altre categorie.

In quarta serie è tempo di derby: Fiorenzuola-Vigor Carpaneto è il piatto forte di giornata con i ragazzi di Adailton ancora a caccia del primo successo stagionale. Di fronte i rossoneri di Tabbiani (squalificato) che non vogliono perdere terreno dalle primissime posizioni di una graduatoria ancora guidata dal super Mantova di mister Brando.

E’ sfida tutta piacentina anche in Eccellenza: ad Agazzano, la squadra di Binchi riceve la visita dell’ambizioso Nibbiano Valtidone che scende in campo con i favori del pronostico in un match che farà registrare il tutto esaurito al “Baldini”.

In Promozione, impegno interno per la Castellana Fontana, ancora imbattuta; al Soressi arriva il Tonnotto San Secondo e dunque l’obiettivo per i ragazzi di Costa è quello dei tre punti ad ogni costo sperano in un contemporaneo passo falso della capolista Terme Monticelli, di scena sul campo di un’Alsenese a caccia di riscatto. Trasferta a Carignano per la Pontenurese, il Gotico se la vedrà con il Montecchio che l’affianca in graduatoria a quota cinque punti, mentre il redivivo Vigolo, ancora privo di guida tecnica, viaggia alla volta di Brescello.

In Prima Categoria, la corazzata Bobbiese è attesa dall’esame del Candia con il Soragna, mentre sarà derby anche a Chero dove i ragazzi di Esposito ricevono la visita della Virtus San Lorenzo di Lucev.

Nel girone A di Seconda Categoria, la Sarmatese di Volpe mira a conservare il primato: i valtidonesi affrontano il Perino in casa, mentre l’altra capolista LibertaSpes rischia sul campo di un Royale Fiore da prendere con le molle. Nel girone B invece, altro derby con il Caorso che non può concedersi passi falsi nemmeno con il Real Chero se l’obiettivo è quello di rimanere in vetta alla graduatoria.

Per chiudere, in Terza Categoria la Pianellese di bomber Dallagiovanna affronta a domicilio il Lyons Quarto, mentre il Bobbio2012 con cui condivide il primato sarà impegnato nella delicata trasferta di San Polo.