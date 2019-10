La Gas Sales spazza via 4-1 Trento nel test amichevole al Palabanca

Una Gas Sales Volley Piacenza sempre più convincente spazza via 4-1 Trento nel test amichevole al Palabanca. Coach Gardini non ha ancora a disposizione i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, ma è soddisfatto: “Vedremo la squadra al completo praticamente un giorno prima della prima giornata di campionato, ma per ora stiamo facendo bene e miglioreremo”.

