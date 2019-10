Vigor, non puoi più sbagliare: contro il Crema serve solo la vittoria

Non può di certo più sbagliare la Vigor Carpaneto, ancora a secco di vittorie in questa stagione: la svolta, si spera, potrebbe finalmente arrivare oggi, domenica 6 ottobre, in occasione del match interno di Serie D (girone D) in programma alle 15 al “San Lazzaro” contro il Crema. La formazione del presidente Giuseppe Rossetti, infatti, vuole a tutti i costi reagire a una partenza rallentata, con due pareggi e tre sconfitte consecutive in campionato. L’ultima è arrivata domenica scorsa nel derby contro il Fiorenzuola (3-1), con la sfida tutta piacentina che ha lasciato anche alcuni strascichi a livello di giudice sportivo: due giornate di squalifica per il centrocampista Giacomo Rossi (lo scorso anno a segno sia all’andata sia al ritorno contro il Crema) e per il tecnico Martins Adailton. A guidare la compagine biancazzurra in panchina sarà il vice allenatore Walter Luchetti.

