Bronzo tricolore per le Allieve del VO2 Team Pink al campionato italiano cronosquadre

Si chiude con un’altra medaglia l’avventura del VO2 Team Pink al campionato italiano cronosquadre di Treviglio (Bergamo). Dopo l’argento con le Juniores, il sodalizio piacentino è salito nuovamente sul podio con la formazione Donne Allieve, terza dietro a Cicli Fiorin e Valcar Cylance. Per le bresciane Silvia Bortolotti e Greta Bonazzoli, la reggiana Elisa Incerti e la torinese Martina Sanfilippo, un tempo di 30 minuti 0 secondi 35.

Il week end ha visto anche la preziosa esperienza in azzurro della Junior Sofia Collinelli, in gara con la maglia della nazionale italiana nel Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale Donne (Elite) andato in scena a Monteveglio (Bologna).