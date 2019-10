Prova di forza di Cortemaggiore: Bagnolese travolta 4-0. Arianna Barani sugli scudi

Strepitosa vittoria per la Teco Corte Auto Cortemaggiore, che ha travolto con un sonoro 4-0 la forte Bagnolese. Le magiostrine, allenate da Olga Dzelinska, hanno voluto dare un seguito alle celebrazioni di sabato sera per i 30 anni di storia della società del presidente Ettore Dernini, facendo festa anche in campo. La loro è stata una gara perfetta, aperta dalla russa Valentina Sabitova, che contro la veterana Tian Jing ha deliziato il pubblico con colpi d’autore. La magiostrina doc Arianna Barani è stata la piacevole sorpresa, in grado di mettere sotto la numero uno del Belgio Margo Degraef con grande autorevolezza, a dispetto dei suoi soli 16 anni. Hanno completato l’opera Ruta Paskauskiene e poi ancora la Sabitova.

Valentina Sabitova – Tian Jing 3-0 (11-2, 11-6, 11-4)

Arianna Barani – Margo Degreaf 3-0 (11-9, 11-8, 11-9)

Ruta Paskauskiene- Daria Chernova (3-1 (9-11, 11-7, 11-1, 11-8)

Valentina Sabitova – Margo Degraef 3-1 (11-3, 13-11, 4-11, 11-2)