Gas Sales, entusiasmo a mille. Curti: “Campagna acquisti di valore”

Decine di tifosi hanno partecipato alla presentazione ufficiale della nuova stagione della Gas Sales Volley. Nella cornice di Palazzo Galli è andata in scena la presentazione della prima squadra, con il comico Dario Vergassola. Si parte il 20 ottobre e le premesse per una stagione ricca di soddisfazioni ci sono tutte, come ha detto la presidente Elisabetta Curti: “Siamo gli ultimi arrivati in Superlega, ma la campagna acquisti è stata di valore, abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Per me è una grande soddisfazione guidare questa società perché ho tanti collaboratori fidati, lavoriamo con tanto impegno”.

