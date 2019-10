Mondiali della Bonatti finiscono in bufera: sconfitta e perde il ricorso

In Russia

E’ sfumato il sogno dei mondiali per la piacentina Roberta Bonatti battuta oggi, 10 ottobre, per 28-29 dall’avversaria inglese Resztan durante l’incontro di pugilato a Ulan-Udė in Russia. Dopo essersi qualificata ai quarti di finale, battendo agli ottavi la tedesca Stark, l’atleta azzurra (categoria 48 chilogrammi) ha dovuto affrontare l’altra avversaria. La partita è finita tra le polemiche. I tecnici della nazionale italiana hanno presentato ricorso ma è stato respinto.