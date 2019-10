Senza Ogide, l’Assigeco cerca riscatto sul parquet di Montegranaro

Impegno in trasferta oggi per l’Assigeco Piacenza che, in un match valido per il secondo turno del campionato di serie A2, sarà di scena sul parquet di Montegranaro. Dalle 18, i ragazzi di coach Ceccarelli andranno a caccia di riscatto dopo il bruttissimo esordio casalingo, caratterizzato dalla sconfitta giunta per mano di Pompea Mantova. Non sarà della partita lo statunitense Andy Ogide, uscito malconcio dalla prima stagionale. Una difficoltà in più per i biancorossoblu, attesi da una formazione con ambizioni importanti e che alla prima giornata ha saputo violare il palazzetto di Imola, trascinata da un super Thomas. Per l’allenatore dell’Assigeco sarà una giornata da grande ex visto che con Montegranaro si mise in luce per la prima volta in serie A2.

