Stasera tornano Zona Piace e Zona Calcio: dalle 20.15 su Telelibertà

Torna come ogni lunedì il doppio appuntamento con il calcio piacentino su Telelibertà. Dalle 20.15 sul canale 98 del digitale terrestre, in diretta dallo Spazio Rotative, sarà tempo di Zona Calcio Piacenza, la trasmissione dedicata interamente al Piacenza Calcio che proprio ieri è stato protagonista della gara di cartello della giornata di serie C. In via Benedettine ci sarà “Pape” Sylla come rappresentante del gruppo di Arnaldo Franzini per raccontare le sensazioni e le aspettative dopo questa prima parte di cammino. Previsto anche un focus sul calcio femminile biancorosso con il tecnico Antonino Imprezzabile.

Dalle 21.15 invece, Corrado Todeschi sarà affiancato da Alessandra Carlà e con loro si parlerà esclusivamente di calcio dilettanti. Dalla D alla Terza Categoria, la formula non cambia: tante immagini dai campi, i gol più belli del week end e tanti ospiti in studio. Tra questi, annunciata la presenza do Giovanni Pighi, vice presidente del Fiorenzuola, oltre che del neo tecnico del Vigolo Matteo Brandolini con il capitano Riccardo Bruni. Presente anche una delegazione del Gotico Garibaldina con il ds Paolo Nigrelli e la rivelazione Troiano.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire con gli ospiti in studio utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.