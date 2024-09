Al Piacenza bastano i primi 17 minuti: Mauri e Recino stendono il Corticella

Primi tre punti della stagione per il Piacenza, che al Garilli supera per 2-0 il Corticella all’esordio casalingo. Sconfitta in casa del Cittadella Vis Modena in parte dimenticata, anche se serviranno nuove conferme dopo il successo di fronte ai modesti bolognesi, che faticheranno a mantenere la categoria.

I biancorossi di Rossini li hanno regolati in meno di venti minuti: dopo l’occasione con il colpo di testa di Silva, il vantaggio all’11’ con il tocco sotto porta di Mauri, ben ispirato dal taglio di Sartore e prima ancora dall’invenzione di Corradi. Otto minuti dopo il raddoppio, con Recino a mettere dentro dopo la prima occasione ancora sull’asse Sartore-Mauri.

Ritmi più bassi e possesso lento per entrambe le squadre nella ripresa, con il Piace a gestire il doppio vantaggio, ma senza creare troppi pericoli. Il Corticella è però innocuo e ci prova solo con un cross di Landi dalla sinistra, messo in angolo dalla difesa. Nel finale, due occasioni sprecate per la terza rete: Iocolano si fa ipnotizzare da Malagoli dopo un bel recupero sul portiere, in seguito Bitihene strozza il tiro sempre a tu per tu con l’estremo difensore.

Al triplice fischio, applauso dei tifosi biancorossi (toccata quota 1353 abbonamenti, superato ampiamente il dato di un anno fa) alla squadra, ad accompagnarla verso il derby piacentino contro il Fiorenzuola di domenica 22 settembre.

IL TABELLINO DI PIACENZA-CORTICELLA

Piacenza (4-3-3): Franzini; Iob (36’ st Ruiz), Somma, Silva, Argint; Grieco (21’ st Bachini), Corradi (23’ st Iocolano), Santarpia; Sartore (15’ st Bitihene), Recino (30’ st Manicone), Mauri. A disposizione: Di Giorgio, Solerio, Delmiglio, Doria. All.: Rossini.

Corticella: Malagoli, Goffredi (10’ st Cavallini), Brighi (10’ st Bresciani), Bovo, Barellini (18’ st Bonetti), Zucchini, Casadei (30’ st Pietrelli), Landi, Rizzi, Ofoasi, Manara (23’ st Gessaroli). A disposizione: Majani, Ribello, Sighinolfi, Manieri. All.: Nesi.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta

Reti: 10’ pt Mauri, 17’ pt Recino