A Zona Calcio è già derby con il baby Niccolai del Fiore e Sartore del Piace

E’ la settimana del derby Fiorenzuola-Piacenza che domenica sarà la gara di cartello della terza giornata del campionato di Serie D. A Zona Calcio è andato in scena una sorta di aperitivo legato alla sfida tutta piacentina del Comunale. Nello studio di Michele Rancati infatti, c’erano Francisco Sartore, esterno sudamericano del Piace, e il difensore del baby Fiore, Lorenzo Niccolai.

“E’ ovvio, sarà una partita particolare per il sottoscritto – ha detto Sartore, ricordando i suoi trascorsi tra le fila valdardesi -: sarà bello riabbracciare tante persone per bene che hanno reso molto positiva la mia esperienza al Fiore. Ora però, ovviamente, sono concentrato solo sul Piace: una realtà così non può restare in Serie D e non possiamo permetterci passaggi a vuoto, anche se non sarà semplice”.

Sartore, reduce dalla vittoria del campionato con il Trapani ha sottolineato come “la rosa della mia ex squadra e quella del Piace si somigliano per potenzialità e caratura tecnica. Per trionfare in questa categoria, servono elementi di primissimo piano, anzi, più di uno, in ogni ruolo”.

A “duellare” in studio con Sartore è poi arrivato il giovane Niccolai, uno degli infiniti prodotti del vivaio atalantino: “Venivo dall’esperienza di Desenzano e quando si è fatto avanti il Fiorenzuola, non ci ho pensato troppo: credo che ci siano i presupposti per una stagione molto positiva sotto tutti i punti di vista e ora, con Camamroto, sto lavorando per adattarmi al ruolo di “braccetto” nella difesa a tre giocatori. Il Piace? Sappiamo tutti quanto i biancorossi siano forti, ma abbiamo dimostrato già con la Pistoiese di poterci confrontare anche con squadre di altra caratura tecnica”. Anche una parentela di prestigio per Niccolai, il cui nonno era cugino con il celeberrimo Comunardo, difensore anni 60/70, noto soprattutto per le numerose autoreti, suo malgrado, messe a segno in carriera.

E per chiudere la serata di calcio piacentino, spazio anche ai dilettanti con il difensore del Nibbiano&Valtidone Filippo Boccenti che non ha utilizzato giri di parole: “La società ha allestito una rosa talmente forte, che non possiamo pensare di non arrivare fino in fondo nella notta per il titolo con le altre due-tre squadre costruite per vincere” ha chiuso il giocatore che dunque punta al grande salto dall’Eccellenza alla Serie D con la maglia dei valtidonesi.

E poi Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria con i gol della domenica e soprattutto le esultanze e le feste genuine negli spogliatoi: tutte le squadre potranno inviare i loro filmati di campo ed extra-campo all’indirizzo [email protected] e che saranno mandati in onda nel corso delle prossime puntate di Zona Calcio che tornerà lunedì prossimo dalle 20.30 su Telelibertà.