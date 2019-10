L’Assigeco stecca ancora al Palabanca: ko anche con Caserta

Dopo la splendida vittoria di domenica scorsa contro Montegranaro, l’Assigeco manca l’appuntamento con il primo successo stagionale tra le mura amiche nel campionato di serie A2. La matricola Caserta infatti passa a Piacenza dominando una sfida in cui i ragazzi di coach Ceccarelli sono mancati in tutte le fasi di una sfida in cui i vari Allen e Giuri hanno messo a ferro e fuoco una difesa, quella biancorossoblu, incapace di contenere i raid campani. 68-90 il punteggio finale che la dice lunga sull’andamento di un match in cui soltanto nell’ultimo quarto i piacentini hanno abbozzato una reazione troppo tardiva.

Prossimo impegno, domenica prossima sul parquet di Imola per il quarto turno del campionato.