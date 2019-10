Mister Franzini: “Domani vietato fare errori”. Paponi e Corradi recuperano

Domani sera arriva il Padova al “Garilli”, ore 20.45, per un Piacenza che vuole i tre punti. “Non prepariamo una partita per non perderla, nemmeno fuori casa. Contro le big del girone ci siamo sempre presentati al meglio, con loro spesso abbiamo comandato il gioco, la volontà è quella e speriamo di riuscirci come accaduto con le altre” dice mister Franzini, che farà qualche cambio rispetto a Salò “ma non sono scelte definitive”. Tutti convocati, Paponi e Corradi partono dalla panchina, si va verso un 3-5-2 e chi rischia di più il posto è Cacia, con un probabile tandem offensivo Sylla-Sestu.

