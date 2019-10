Assigeco a Imola per dimenticare Caserta. In campo Hall

Solo sconfitte nelle due gare disputate al Palabanca, l’Assigeco cerca il bis di vittorie in trasferta. Oggi dalle 18, la formazione di coach Ceccarelli, confermato in settimana dalla società che ha smentito le voci circa l’instabilità della panchina del tecnico, sarà di scena sul parquet di Imola. Occasione d’oro per i biancorossoblu che affrontano la cenerentola del girone Est di A2, la sola formazione ancora a secco di successi.

Piacentini che ancora attendono il pieno recupero dello statunitense Ogide, in via di guarigione dopo la contusione rimediata al ginocchio alla seconda stagionale, ma che potranno comunque contare su Mike Hall, l’ingaggio dell’ultim’ora che sarà a disposizione di coach Ceccarelli già oggi.