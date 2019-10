Dopo l’esordio con il Padova, Lorenzo Borri è pronto a prendersi il Piace

Sicuro in mezzo alla difesa, Lorenzo Borri è stata una bella sorpresa sabato sera per il Piacenza Calcio contro il Padova. Il giovane difensore classe 1997 è felice di essere al Piace, “una realtà ambiziosa che ho potuto conoscere negli anni passati visto che ci ho giocato contro quando ero nel Pontedera. Sapevo che qui c’è tanta ambizione, basti pensare al campionato fatto lo scorso anno. L’obiettivo è quello di cercare di farlo anche in questa stagione, ecco perché bisogna subito tornare a conquistare i tre punti già da domenica contro la Virtus Verona“.

