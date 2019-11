Assigeco, altra occasione per regalare la prima gioia al pubblico del Palabanca

Seconda partita in casa consecutiva per l’Assigeco Piacenza che nel matinée della sesta giornata della serie A2 Old Wild West (diretta tv su Sportitalia alle ore 12) ospiterà l’Agribertocchi Orzinuovi di Stefano Salieri.

I biancorossoblu proveranno a interrompere la maledizione che incombe sul PalaBanca da inizio stagione, ma il banco di prova sarà tutt’altro che semplice perchè i lombardi dopo una partenza stentata hanno svoltato battendo fra le mura amiche prima l’XL Extralight Montegranaro e poi la capolista Tezenis Verona.

Merito soprattutto di una vecchia conoscenza come Stefano Bossi, che ha sfiorato la tripla doppia mettendo a segno 15 punti con 9 rimbalzi e ben 14 assist nell’ultima vittoriosa partita con Verona. Il triestino, che a Piacenza ha lasciato solo buoni ricordi, sembra aver recuperato alla perfezione dall’infortunio della scorsa stagione e si sta affermando come uno dei migliori playmaker dell’intero girone.

Insieme a lui ci sono Christian Mekowulu, miglior marcatore dei biancazzurri con 19.4 punti di media e l’altro americano Tarin Smith, mentre Matteo Negri sta confermando le buone prestazioni mostrate a Montegranaro. Sul perimetro particolare attenzione dovrà essere riservata a Sasà Parrillo, reduce da buone stagioni in A.

L’Assigeco dovrà cercare di fare uno sforzo extra per invertire la tendenza negativa e dare una soddisfazione al proprio pubblico: la strada imboccata con Ravenna sembra essere quella giusta, ma di sicuro il piglio degli ultimi due quarti dovrà essere differente.