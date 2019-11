Piace, con la Virtus sfida ad alto rischio. Paponi dal primo minuto?

E’ tempo di 13esima fatica per il Piacenza Calcio che oggi, dalle 17.30, affronta al “Gavagnin-Nocini” la Virtus Verona. Entrambe a quota 19 punti in graduatoria, si tratta di sfida da non fallire per la squadra biancorossa per non vedere incrementato il gap con le prime della classe.

Veneti reduci dal ko rimediato sul campo del SudTirol, ma fino a questo punto del torneo in grado di andare ben oltre le aspettative della vigilia di un campionato che ha ormai delineato le forze. Per la squadra di Franzini sarà necessaria una prestazione all’altezza dell’ultima sfornata con l’ex capolista Padova quando, sette giorni fa al Garilli, il pareggio fu risultato che lasciò più di un amarezza per quanto messo in mostra da Pergreffi e compagni.

Proprio il capitano del Piacenza sarà assente, al pari di Sylla, per squalifica. Dunque, novità di formazione obbligate: sembra profilarsi il ritorno di Della Latta nel terzetto di difesa completato da Borri e Milesi, con Corradi che potrebbe tornare dal primo minuto nel ruolo di mezz’ala mancina. In attacco, sarà Paponi ad affiancare Alessio Sestu dopo la lunga assenza per infortunio dell’ex Juve Stabia che rimane comunque il tiratore scelto del campionato con otto centri.

Queste le probabili formazioni:

VIRTUS VERONA-PIACENZA

VIRTUS VERONA (4-3-1-2) Giacomel; Rossi, Pellacani, Curto, Sirignano; Onescu, Sammarco, Cazzola; Danti; Odogwu, Magrassi. (Chiesa, Baravelli, Danieli, Casarotto, Manarin, Santacroce, Fermo, Da Silva, Pinton, Lavagnoli, Marcandella). All. Fresco

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Della Latta, Borri, Milesi; Zappella, Nicco, Marotta, Corradi, Imperiale; Sestu, Paponi. (Bertozzi, Ansaldi, El Kaouakibi, Nannini, Bolis, Cattaneo, Giandonato, Cacia, Forte). All. Franzini.

ARBITRO Colombo di Como