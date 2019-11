Vigor, ora o mai più. Fiorenzuola a Sasso Marconi. Seconda e Terza sospese

Domenica di calcio caratterizzata dal maltempo e dunque si profilano campi pesanti per i dilettanti impegnati nei campionati che vanno dalla Serie D alla Prima Categoria. Le gare di Seconda e Terza invece sono state sospese d’ufficio dalla delegazione provinciale della Figc. Tutti in campo alle 14.30 con il portale Libertasport che vi terrà aggiornati in tempo reale sull’andamento delle sfide. Al triplice fischio, tutte le nuove classifiche.

In serie D, il Fiorenzuola di mister Tabbiani, che ancora non ha conosciuto la sconfitta, sarà impegnato nella temibile trasferta di Sasso Marconi: i rossoneri si ritrovano a battagliare con una formazione impegnata nella lotta per la salvezza, dunque servirà la miglior versione della squadra valdardese per proseguire nell’inseguimento alla capolista Mantova, sempre distante due sole lunghezze. Match interno per la Vigor Carpaneto, attesa da una sfida spartiacque: serviranno soltanto i tre punti ai ragazzi di Rossini che ricevono la visita della Savignanese, altra compagine invischiata nei bassifondi di classifica, con la Vigor ancora a caccia del primo successo stagionale.

In Eccellenza, dopo il primo ko rimediato domenica scorsa a Cittadella, c’è una grossa chance per il Nibbiano Valtidone che riceve il fanalino di coda Castelvetro: i ragazzi di Mantelli vantano ancora due punti di vantaggio sulla Bagnolese e dunque, nonostante le pesante assenze di Aspas e Jakimovsky, non possono permettersi ulteriori passi falsi. Occasione da sfruttare anche per l’Agazzanese che, dopo i quattro punti ottenuti nelle ultime due trasferte, torna al Baldini per la sfida con l’Arcetana: i granata puntano al sorpasso ai danni dei rivali di giornata e per farlo sarà ancora l’accoppiata Minasola-Catania, la principale arma a disposizione di mister Binchi.

In Promozione, derby da brividi per la battistrada Castellana Fontana: trasferta ad Alseno per gli uomini di Costa che, dopo il deludente pari interno con il Basilicastello, rischiano grosso al cospetto dell’undici di Guarnieri che sarà però privo di alcune pedine chiave come Cerati e Girometta. Proverà ad uscire dalla crisi la Pontenurese di Bongiorni che riceve la Langhiranese, mentre il Gotico Garibaldina può puntare al colpaccio esterno sul campo della Viarolese di Pompini. Infine, il redivivo Vigolo di Brandolini che è atteso dalla complicata trasferta sul campo del Monticelli Terme.

In Prima Categoria, il dominio della Bobbiese rischia di diventare ancor più netto: oggi i neroverdi affrontano il Fidenza in una trasferta che la squadra di Melotti potrebbe trasformare in trampolino per “uccidere” un campionato che fa già registrare il +6 dei trebbiensi sulle inseguitrici. Da seguire anche il derby tutto piacentino tra Vigolzone e Chero.