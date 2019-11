Fox Fei a Zona Sport: “Non so quando smetterò, ma non mi vedo allenatore”

“La testa è ancora quella da giocatore e fatico ad immaginarmi con un altro ruolo che, al termine della mia carriera, non sarà sicuramente quella di allenatore”. Alessandro Fei è stato tra gli ospiti dell’ultima puntata di Zona Sport andata in onda come ogni lunedì su Telelibertà. Il super campione della Gas Sales non ha parlato soltanto del suo futuro, ma ha analizzato anche il momento della squadra, parlando di “rimpianti per una vittoria mancata in quel di Verona che è sfumata soltanto a causa di una maggiore cattiveria durante il tiebreak”. Volley ma anche tanto rugby con Federico Efori, giovanissimo mediano di mischia della Sitav Lyons: “Il mio esordio a Padova in Top12 ha rappresentato una emozione enorme: peccato soltanto non siano arrivati punti che, per come ci siamo disimpegnati, sarebbero stati meritati” ha detto il 21enne piacentino. È toccato invece al mediano d’apertura biancorosso Andrea Beghi parlare del fragoroso tonfo del Piacenza Rugby con il Cus Milano nella terza giornata del campionato di serie B: “Partita sbagliata e avversario troppo superiore. Non si tratta però di una battuta d’arresto che ci ridimensiona: siamo un gruppo unito e legato come non mai. Ci toglieremo grandi soddisfazioni”. Assigeco e Bakery erano rappresentate in studio da Federico Campanella e Andrea Locardi, coach della Bakery e vice allenatore Assigeco. Per chiudere, spazio ad uno sport di nicchia come l’arrampicata: “Serve soprattutto una grande forza mentale prima ancora che fisica” hanno detto Savina Nicelli, atleta, e i tecnici Eugenio Pinotti (Palestra Cai) e Andrea Cighetti (Palestra Macaco).

