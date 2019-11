Piace, la Coppa per spazzare via le critiche. Con l’Imolese alle 14.30

Mercoledì in campo per il Piacenza: al Garilli, alle 14.30, è in programma la sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C.

Sarà l’Imolese l’avversaria in una gara che non ammetterà pareggio: previsti supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di equilibrio al termine dei 90′ regolamentari.

Ad attendere la vincente, una tra Ravenna e Cesena per una competizione che, in caso di vittoria finale, consentirebbe l’accesso diretto al primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C.

Come annunciato da mister Franzini, oggi sarà tempo di concedere spazio ad alcuni tra gli elementi meno impiegati in campionato che potrebbero giocarsi una chance importante per scalare le gerarchie. Sarà il tandem Forte-Sylla a guidare l’assalto alla formazione di Atzori, con Cacia nemmeno convocato: l’attaccante calabrese accusa un malanno di natura muscolare. A metà campo, scontata la riproposizione di Giandonato in cabina di regia. Quasi certa una maglia da titolare anche per El Kaouakibi.