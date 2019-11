Botto: “E’ ora di vincere. Con Vibo Valentia in palio punti pesanti”

Il primo punto della stagione, strappato lo scorso turno in casa di Verona, è stato un raggio di sole nel mezzo di una giornata di pioggia per la Gas Sales Volley Piacenza, protagonista di un avvio di Superlega comprensibilmente a singhiozzo: Civitanova, Modena e in ultimo Verona non sono stati di certo gli avversari più morbidi da affrontare per la neopromossa compagine piacentina, che a questo punto deve però invertire la rotta. Con le prime tre sconfitte definitivamente alle spalle, i ragazzi di coach Gardini sono attesi domenica dalla sfida interna con Vibo Valentia, squadra ancora a secco di punti in questo campionato.

“Sarà una battaglia, lo sappiamo, ma è venuta l’ora di vincere”. Parola dello schiacciatore Iacopo Botto il quale, dopo aver saltato per infortunio le ultime due uscite, è pronto a dare una mano ai suoi già da domenica prossima, magari a partita in corso. La sua qualità in ricezione è infatti mancata come il pane.

