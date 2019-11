Gas Sales Volley, è ora di vincere. Al PalaBanca arriva Vibo Valentia

10

Nella quarta giornata di campionato di Superlega in programma al PalaBanca alle 18 di oggi, domenica 10 novembre, la Gas Sales Volley Piacenza ospita la Vibo Valentia. I ragazzi di coach Gardini, dopo una settimana di allenamenti in palestra e in campo, sono pronti a dare battaglia con l’intenzione di conquistare davanti al proprio pubblico punti importanti, per mettere a segno la prima vittoria stagionale. L’obiettivo di Fei e compagni è quello di proseguire il percorso di crescita mostrato in queste partite, riuscendo finalmente a conquistare un’importante vittoria che sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia nel gruppo.

La gara di oggi è un vero e proprio scontro diretto. I calabresi sono infatti reduci da due sconfitte consecutive, anche se elementi come Baranowicz, Hirsch e Rizzo hanno alle spalle tanta esperienza in Serie A e possono sicuramente dire la loro contro tutti. Di riposo alla prima giornata, Vibo è ferma in classifica ancora a quota zero, complice le due sconfitte maturate contro Padova e Trento: proprio la gara giocata mercoledì sera, in occasione del recupero della terza giornata di regular season contro i trentini, ha messo in luce le qualità in attacco dei ragazzi di mister Cichello: lo dimostrano i 19 punti dell’opposto Hirsch (top scorer del match) e la buona prestazione del giovane schiacciatore americano Defalco. I giallorossi sono una squadra che può contare, inoltre, su uomini di esperienza e qualità e ha dimostrato in queste prime uscite di poter dare del filo da torcere alle avversarie.